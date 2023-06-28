Это должен знать каждый водитель летом. Как сделать запах в машине приятным с помощью... прищепки

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Опубликовано: 28.06.2023 13:40 , Обновлено: 28.06.2023

Каждому хотелось бы ощущать в своей машине только приятный запах, но на деле это зачастую совсем не так. Мы нашли простой трюк, который навсегда заставит ваш автомобиль приятно пахнуть. Это легче сделать, чем вы думаете.

Откуда берутся неприятные запахи в автомобиле?

Источником неприятных запахов в автомобиле чаще всего являются запущенные части системы кондиционирования и/или вентиляции. Вирусы, грибки, микробы и всевозможная грязь и мусор часто скапливаются на так называемом испарителе нашей системы кондиционирования, а также в вентиляционных отверстиях. Когда их скапливается большое количество в одном месте, происходят реакции, в результате которых из этих мест часто начинают исходить неприятные запахи. Поэтому необходимо время от времени очищать обе системы.

Иногда источником неприятных запахов является также встроенная пепельница, которую необходимо регулярно опорожнять и время от времени чистить.

Что сделать, чтобы в автомобиле приятно пахло?

Если вы хотите, чтобы в вашем автомобиле всегда приятно пахло, стоит воспользоваться простым приемом, который мы вам сейчас покажем.

Все, что вам нужно, — это эфирное масло с ароматом, ассоциирующимся со свежестью (или просто аромат, который вам нравится), и деревянная прищепка, которую вы используете для стирки белья.

Очень важно, чтобы прищепка была действительно деревянной, а не пластиковой (последняя не будет впитывать жидкий продукт).

Нанесите несколько капель эфирного масла на прищепку. Подождите некоторое время, чтобы все вещество впиталось в материал.

Затем подойдите к машине и прикрепите по одной пропитанной маслом прищепке к каждому вентиляционному отверстию в вашем автомобиле. Таким образом, как только вы заведете машину и включите вентиляторы, приятный аромат будет распространяться по всему салону.

Используйте… кофе

Откроем вам еще один секрет: отличным поглотителем неприятных запахов является кофе. Многие белорусы уже используют его, чтобы сделать запах в холодильнике приятным. Но никто не мешает применить тот же рецепт в автомобиле.

Как избавиться от плохого запаха в машине за копейки? Многие белорусы уже делают это