В Столине "убежденного нарушителя" ПДД отправили за решетку после третьего ДТП. В прокуратуре рассказали как так вышло

Опубликовано: 15.07.2023 08:22 , Обновлено: 14.07.2023

В пресс-службе Генпрокуратуры 14 июля сообщили, что отправили под стражу 32-летнего водителя в Столинском районе, который до этого уже два раза был судим за нарушение ПДД. "Убежденный нарушитель", как его назвали в Генпрокуратуре, до этого уже причинял телесные повреждения своим вождением.

На третий же раз его обвинили в вождении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, “повлекшим по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений”.

В прокуратуре рассказали, что предъявили нарушителю обвинение по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. (Такое преступление грозит лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

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В Генпрокуратуре рассказали, что молодого человека ранее уже дважды судили за нарушение ПДД, “повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения”. И нарушитель уже имел “не отбытое в полном объеме наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа”.

Это не помешало ему сесть за руль пьяным и снова попасть в ДТП с последствиями. 20 июня 2023 года около полуночи он двигался на автомобиле по дороге в агрогородок Ольшаны. “Выехав на встречную сторону проезжей части, он совершил столкновение с ехавшим во встречном направлении несовершеннолетним на мотоцикле. В результате ДТП 17-летнему подростку причинены тяжкие телесные повреждения”, - рассказали в прокуратуре.

Теперь уголовное дело “убежденного нарушителя” находится в производстве отдела Столинского районного Следственного комитета. В прокуратуре не пояснили, как человек, совершивший до этого уже два ДТП с пострадавшими людьми, был на свободе и даже вел машину.

Зато в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что прокурор санкционировал отправку под стражу водителя “с учётом обстоятельств преступления, личности подозреваемого и тяжести наступивших последствий”.

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