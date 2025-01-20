В Российском союзе автостраховщиков рассказали, когда в продаже появятся единые с Беларусью полисы

Опубликовано: 20.01.2025 10:14 , Обновлено: 20.01.2025

В Российском союзе автостраховщиков назвали месяц, когда в продаже должны появиться полисы единой для Беларуси и России автостраховки. По их данным, для россиян единый полис обойдётся примерно на 10–15% дороже обычного.

Ждать практической реализации системы общих страховых полисов, которая на бумаге заработала с 1 января 2025 года, водителям придётся ещё как минимум два месяца. Как заявили в Российском союзе автостраховщиков российской газете “Известия”, новые страховые полисы планируется ввести в продажу не раньше апреля.

Задержку в процессе внедрения единых страховых полисов представитель СК “Абсолют Страхование”Анна Ёжикова объяснила необходимостью “доработки информационных систем”.

Как пояснила Ёжикова, чтобы такая автостраховка действовала и на территории России, и в Беларуси, автовладельцам при оформлении полиса необходимо будет специально выбирать расширение покрытия на вторую страну. Заплатить, по словам специалиста, придётся примерно на 10–15% больше, чем обычно. Однакн, по оценке экспертов, это всё равно будет выгодно, в первую очередь, для бизнеса, а именно тем, кто как минимум три раза в год пересекает белорусско-российскую границу на своей машине.

На сколько дороже такой полис обойдётся белорусским водителям не сообщается. В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов заявлял, что для белорусских автовладельцев будет доступен аналогичный механизм оформления единой автостраховки, однако, о ценах на неё ничего не сообщал.

Госдума РФ одобрила единую с Беларусью автостраховку

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале прошлого года российские автоэксперты подсчитали, что этот новый договор страховки обойдется белорусским водителям в четыре раза дешевле, чем россиянам. Вице-президент российского Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пожаловался на это в российский Центробанк и предложил рассмотреть возможность применения белорусских тарифов и для водителей в РФ.

Россияне пожаловались, что единая автостраховка белорусам обойдётся в четыре раза дешевле. Это почему?