Госдума РФ одобрила единую с Беларусью автостраховку

Опубликовано: 26.11.2024 21:09 , Обновлено: 26.11.2024

Госдума России 26 ноября приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о создании единой с Беларусью автостраховки. Предполагается, что действие российского полиса ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности) распространится и на территорию Беларуси.

Сейчас белорусам, которые едут в РФ на своей машине, как, к слову, и россиянам, нужно покупать отдельную страховку. Принятый Госдумой закон предполагает создание единой системы автострахования.

Однако документ еще должен одобрить или отвергнуть Совет Федерации, а затем подписать или не подписать президент РФ. Это с российской стороны, а с белорусской, как писал портал Office Life в августе, договоренность о системе планируют реализовать через принятие указа. Его проект, по данным медиа, на то время находился на стадии согласования.

Только когда документы примут в обеих странах, можно будет говорить о конкретной дате начала заключения договоров автострахования по единой системе. При этом, как утверждает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов, российский закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

По словам парламентария, водитель при оформлении полиса ОСАГО в России сможет включить в него дополнительное соглашение, которое позволит распространить действие полиса и на Беларусь. “Аналогичный механизм будет доступен и для белорусских автовладельцев”, - заверил Таймазов, передало агентство БелТА.

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Согласно российскому закону, при ДТП компенсацию убытков будут считать по законодательству той страны, где случилась авария. “Например, если ДТП случилось в Беларуси, возмещение будет рассчитываться по белорусским правилам, а само урегулирование организуется через Белорусское бюро по транспортному страхованию. В свою очередь российский страховщик будет отвечать за компенсацию убытков в рамках своей системы”, - сказал член комитета Госдумы.

Машина при этом должна быть зарегистрирована в Беларуси или России, написало БелТА.

Кстати, о системе единой автостраховки говорят уже не первый год, а ее реализацию постоянно откладывали. Получится ли в 2025-м, пока не понятно.

Ранее Telegraf.news писал, что, по подсчетам российских автоэкспертов, этот новый договор страховки обойдется белорусским водителям в четыре раза дешевле, чем россиянам. Вице-президент российского Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пожаловался на это в российский Центробанк и предложил рассмотреть возможность применения белорусских тарифов и для водителей в РФ.

Россияне пожаловались, что единая автостраховка белорусам обойдётся в четыре раза дешевле. Это почему?