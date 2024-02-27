Россияне пожаловались, что единая автостраховка белорусам обойдётся в четыре раза дешевле. Это почему?

Опубликовано: 27.02.2024 08:54 , Обновлено: 27.02.2024

Российские автоэксперты подсчитали, что единый белорусско-российский полис автострахования, который планируется ввести с 1 октября, обойдётся белорусским водителям в 4 раза дешевле, чем россиянам. Вице-президент российского Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пожаловался на это в российский Центробанк и предложил рассмотреть возможность применения белорусских тарифов и для водителей в России.

Согласно данным Центробанка, тарифы на “единую автостраховку”, согласно нынешним планам госорганов, которые занимаются разработкой нормативной базы для этих нововведений, будут определяться в соответствии с действующими сейчас национальными правилами. Аналогичным образом в соответствии с местным законодательством планируют определять и страховые выплаты и размеры страховых сумм при дорожно-транспортное происшествии. Однако, как отметило российское издание “Известия”, эксперты считают такой подход “несправедливым”.

Так, издание подсчитало, что “единая автостраховка” белорусам обойдётся в среднем в 4 раза дешевле, чем россиянам, а вот страховые выплаты при ущербе автомобилю или жизни и здоровью участника ДТП, наоборот, в два раза меньше, чем сумма, полагающаяся белорусам.

“В России автомобилист старше 25 лет со стажем более двух лет, с КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) заплатит за ОСАГО для Kia Rio от 9100 до 13 866 (российских) рублей. В Беларуси он при схожих вводных данных приобретет полис ОСГОВТС за €28,32 (2840 (российских) рублей)”, - подсчитали “Известия”.

По словам Шапарина при прочих равных условиях российскому автомобилисту придётся заплатить за страховку около 120–150 долларов, тогда как белорусскому - всего 30–35 долларов.

“Такое положение дел имеет мало общего с понятием “единый полис”, — заявил Шапарин.

Что касается максимальных сумм страховых выплат, то в России они составляют 400 тыс. российских рублей при ущербе авто или иному имуществу и до 500 тыс. российских рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью людей. В Беларуси лимит в обоих случаях составляет 10 тыс. евро, то есть более чем в два раза больше, чем в России.

Главный редактор российского журнала “За рулем” Максим Кадаков в свою очередь, выразил уверенность в том, что на основании национального законодательства единый полис будет оформляться только на первоначальном этапе, а в дальнейшем, “при более глубокой интеграции в сфере страхования”, эти “перекосы” стороны всё же разрешат.

Напомним, единые обязательные страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государств власти Беларуси и России пообещали запустить к осени 2024 года (ориентировочная дата - 1 октября). В этом случае белорусам, въезжая в Россию на своём авто, не нужно будет оформлять на границе дополнительную страховку, наподобие нынешних “синих карт”.

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