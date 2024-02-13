В МНС объяснили, когда за авто белорусам придется платить повышенный налог

Опубликовано: 13.02.2024 14:44 , Обновлено: 13.02.2024

Владельцы автомобилей будут платить повышенный транспортный налог, но только с 2025 года, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский. И напомнил, что обновленное налоговое законодательство предусматривает не только повышение стандартных ставок транспортного налога, но и увеличенную в 10 раз пошлину для владельцев премиальных машин, с выпуска которых не прошло больше трех лет.

Такие люксовые автомобили должны быть включены в перечень транспортных средств, определенный правительством, сказал Ковалевский в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». И добавил, министерство и заинтересованные государственные органы уже ведут работу по подготовке этого перечня.

«Мы все понимаем, что это и Ferrari, и Lamborgini, и Aston Martin и так далее. Плюс, конечно, будут отдельные модели из таких марок, как, например, Mercedes, BMW», – пояснил Ковалевский.

Он напомнил, что в 2024 году физлица будут платить транспортный налог еще по правилам 2023 года. А изменения, которые предусматривают повышенное налогообложение, заработают только в 2025-м.

Ранее депутаты сообщали, что повышенным в 10 раз транспортным налогом обложат как минимум 2,4 тысячи люксовых автомобилей в стране.

В обновленном налоговом законодательстве повышены и стандартные ставки транспортного налога. Сумма пошлины зависит от массы автомобиля. К примеру, за легковое авто массой не более 1,75 тонн нужно будет заплатить 87 рублей. Вот инфографика Sputnik:

Ранее Телеграф писал, как заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила, что от предприятий, организаций, ИП и физических лиц в 2024 году в государственный бюджет нужно привлечь больше денег. И рассказала, что и для кого изменится.

В МНС расширили список авто, за которые придется заплатить 10-кратный налог