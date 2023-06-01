В России разрешили белорусам получать водительские права без экзаменов. Но не всем

Опубликовано: 01.06.2023 11:15 , Обновлено: 01.06.2023

Вопросы, касающиеся обмена иностранных водительских прав, российские чиновники обсудили 31 мая. В частности, шла речь о том, что гражданам Беларуси сохранят право управлять транспортными средствами при получении вида на жительство в РФ.

Согласно правкам, белорусам, если у них уже есть водительские права, в отличие от других иностранных граждан, не нужно будет повторно сдавать практический и теоретический экзамены в ГИБДД при замене своего водительского удостоверения на российское (при получении вида на жительство в РФ иностранцы обязаны в течение года обменять документ), пишет Sputnik.

Если же водительских прав до получения ВНЖ у гражданина Беларуси не было, то, разумеется, экзамены нужно будет сдавать на общих основаниях.

Депутаты объяснили, что делается это для «обеспечения равных прав граждан Союзного государства».

Ожидается, что поправки, (если их одобрят), вступят в силу с осени 2023 года.

Ранее Телеграф писал, что Транспортная инспекция начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков.

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