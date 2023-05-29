Как смыть насекомых с авто, не повредив краску? Эти ошибки допускают многие белорусы

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Опубликовано: 29.05.2023 15:42 , Обновлено: 29.05.2023

Налипшие на автомобиле насекомые — большая проблема для водителей летом. Мухи, мошки и комары на стеклах, фарах и окрашенных элементах машины не только плохо выглядят, но и оставляют стойкие следы. И чем дольше мы их не смываем, тем сложнее будет избавиться от них. Как же правильно убрать насекомых с автомобиля, чтобы не повредить лак и краску?

Конечно, для стекла машины насекомые не представляют серьезной угрозы. Оно просто становится грязным и мутным. При отмывание вы вряд ли его поцарапаете.

Но с краской и линзами фар из поликарбоната дело обстоит хуже — их можно легко повредить как при контакте с более крупными насекомыми, так и при непрофессиональной мойке. Что же делать?

Чем удалять насекомых с автомобиля?

Лучше всего использовать специальное средство для удаления насекомых — оно содержит органический растворитель, который размягчает этот вид грязи. Однако также подойдет и стеклоочиститель. Кроме того, можете использовать и автомобильный шампунь. А еще неплохо работает средство для мытья стекол. Главное — дать средствам время «размочить» тушки насекомых.

Ни в коем случае не используйте губку для мытья посуды, даже ее “мягкую” сторону — она сильно царапает лакокрасочное покрытие! Это самая первая ошибка автовладельцев. Чтобы не испортить покрытие машины, стоит купить специальные губки для машины и тряпки из микрофибры.

Не удаляйте насекомых сухим способом

Вторая ошибка — чистить машину сухим способом, пишет Auto Swiat. Ведь если вы используете, например, препарат для удаления насекомых (или любой другой) в теплый день, распыляя его на нагретый кузов, он испарится в считанные мгновения — даже не успев размягчить тушку насекомого. Или берете сухую ткань, которая мгновенно впитывает небольшое количество препарата, распыленного на лакокрасочное покрытие или стекло — получается точно такой же эффект.

В случае с темным лакокрасочным покрытием даже чистая тряпка, если ее сильно прижать, оставляет видимые следы. Любой лак, независимо от цвета, будет заметно царапаться, если тряпка грязная, покрыта налетом, и мы сильно скребем ею.

По тем же причинам стеклоочистители практически неэффективны. И это не зависит от того, какая жидкость находится в бачке омывателя: что с того, что жидкость хорошая, если она остается на стекле несколько секунд — стеклоочиститель удаляет ее одним движением, а затем вытирает насухо?

Используйте влажное полотенце

Чтобы легко удалить остатки насекомых без применения скребка, распылите средство на поверхность, а затем накройте его влажным или даже мокрым полотенцем. Во-первых, это предотвратит высыхание средства. Кроме того, вода немного разбавит препарат и таким образом снизит риск образования пятен на лакокрасочном покрытии.

Через несколько минут снимите полотенце и с помощью губки и большого количества воды легко смойте уже растворившихся насекомых — на этом этапе можно также использовать дополнительное средство для удаления насекомых, которое распыляется на поверхность.

Фото Auto Swiat

Время мытья

Не стоит мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами в жаркий день — засохшие разводы могут оказаться неустранимыми, и их можно будет удалить только полировкой.

Летом лучше мыть машину поздно вечером или ночью, а не днем.