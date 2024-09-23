В России продали рекордное количество автомобилей Belgee за одну неделю

Опубликовано: 23.09.2024 17:24 , Обновлено: 23.09.2024

В России белорусский автобренд Belgee установил новый рекорд продаж за одну неделю. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». Согласно им, в период с 16 по 22 сентября в России реализовали 1139 новых автомобилей белорусской марки.

«Это рекордный показатель продаж Belgee за одну неделю. Ранее больше всего машин этой марки было реализовано на 17-й неделе 2024 года – 1042 экземпляра», - отметили эксперты агентства.

Аналитики добавили, что рекордный объем продаж бренда «помог ему подняться и на самую высокую для него позицию в марочном рейтинге российского авторынка».

«По итогам прошедшей недели Belgee занял шестое место, хотя прежде выше седьмого он не поднимался», - заявили эксперты.

Специалисты также сообщили, что в России «лидером рынка по-прежнему остается отечественная марка LADA», продажи которой за период с 16 по 22 сентября составили 8605 единиц. «За ней следуют четыре китайских бренда: Haval (4541 шт.), Geely (3899 шт.), Chery (3866 шт.) и Changan (2733 шт.)», - сообщили аналитики агентства.

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По их данным, в ТОП-10 также вошли еще четыре «китайца», а именно: OMODA (1010 шт.), Jetour (921 шт.), EXEED (827 шт.) и TANK (749 шт.)

Всего же, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» , по итогам прошлой недели в РФ продали 36673 новых легковых авто, что на 14% больше, чем за неделю до этого.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси начали выдавать “подъемные” водителям, у которых нет своей машины. Размер выплаты составляет 1500 белорусских рублей. Потратить их можно на покупку “бэушки” в автопарке одного из минских дилеров.

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