В России предложили штрафовать водителей не только за телефон в руках. К чему приготовиться белорусам-путешественникам?

Опубликовано: 06.01.2025 16:00 , Обновлено: 06.01.2025

Российский Telegram-канал Mash написал 6 января, что водителей в РФ могут начать штрафовать за употребление еды и напитков за рулем. То есть шаурма, кофе и прочее при вождении могут привести к административной ответственности.

“По информации Mash, из-за поправок пункта 2.7 ПДД камеры вскоре будут фиксировать объекты и предметы в руках водителей: руки должны быть полностью свободны”, - [link href=“https://t.me/mash/60680” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Telegram-канал.

Пока же, согласно этому пункту российских ПДД, водителям нельзя пользоваться во время движения телефоном без устройства, которое позволяет общаться без использования рук.

К слову, запрет в РФ планируют распространить и на курение за рулем. Об этом заявляли еще в сентябре 2024 года. “Вице-президент [российского] Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал нам: все, что глазок может расценить как помеху, будет считаться нарушением”, - написал Mash.

По его информации, “проект прошел согласование и ждет подписания”, но в Telegram-канале не уточнили, о каком согласовании именно речь и когда может начать действовать нововведение. Про поступление законопроекта об этом в Госдуму РФ новостей не было.

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Штраф не только за телефон для белорусов

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусских ПДД (пункт 10.4) сказано о запрете “пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой”.

Таким образом, планшет с картой, или навигатор, или даже авторегистратор, если вы начинаете пользоваться им во время движения и тыкать по его кнопкам и экрану, также могут стать причиной штрафа.

Он за неправильное использование за рулем гаджетов может быть до 2 базовых величин (до 84 рублей сейчас). А если в течение года словят на этом еще раз, то штраф составит от 2 (84 рублей) до 8 базовых величин (336 рублей).

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