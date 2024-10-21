Не только за телефон. В ГАИ напомнили белорусским водителям о штрафах до 320 рублей за такое использование гаджетов

Опубликовано: 21.10.2024 16:15 , Обновлено: 21.10.2024

В ГАИ Гродненского облисполкома сообщили, что белорусам за рулём грозит штраф, если они пользуются не только телефонами. Размер наказания может достигать 8 базовых (320 рублей).

В ведомстве заявили, что отвлекающиеся на гаджеты водители являются “потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения и может стать причиной серьезного ДТП”.

Но если с телефонами все понятно. И белорусские водители, хотя частенько не соблюдают это правило, но помнят, то про другие гаджеты многие даже не догадываются.

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А ведь в правилах ПДД пункт 10.4 гласит, что запрещено: “пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой ”.

Таким образом, планшет с картой, или навигатор, и даже авторегистратор, если вы начинаете пользоваться им во время движения и тыкать по его кнопкам и экрану, также могут стать причиной штрафа. А вот отвлекаться на навигатор на экране вашего автомобиля, если его поставили на заводе, почему-то можно.

[inf]Штраф за неправильное использование за рулём гаджетов может быть до 2-х базовых величин. А если в течение года после словят ещё раз, то он вырастет от 2-х (80 рублей) до 8-и базовых величин (320 рублей). [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что всё чаще в городе можно заметить автомобили с различными наклейками. Кто-то подобным образом предупреждает о том, что в машине дети, а кто-то открытым текстом пишет, что его лучше не обгонять. Однако такие изображения — не только повод выделиться из толпы, но и натолкнуться на штраф от ГАИ.

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