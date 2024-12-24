Совмин предложил выдавать белорусам права с 17 лет. На какую категорию транспортных средств?

Опубликовано: 24.12.2024 09:32 , Обновлено: 24.12.2024

Совет министров предложил внести изменения в закон "О дорожном движении". В частности, правительство предлагает разрешить несовершеннолетним белорусам получать водительские права с 17 лет на ещё одну категорию транспортных средств.

Согласно тексту законопроекта, который выложили на Национальном правовом интернет-портале, правительство предложило скорректировать возрастные условия получения прав на управление механическим транспортным средством или самоходной машиной.

Так, по действующим правилам, с 17 лет в Беларуси разрешается получать права на управление колесным трактором и самоходной машиной категорий:

A -мотоциклы,

B - автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн,

С - автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн (за исключение тех, что предназначены для перевозки пассажиров).

Правительство предложило дополнить этот список ещё одной категорией - F, то есть трамваи. В настоящее время получить право на управление трамваем в Беларуси можно лишь после совершеннолетия - с 18 лет.

Кроме того, власти предложили изменить действующую классификацию колёсных тракторов и самоходных машин. В частности, к категории С предложили относить более мощные колёсные тракторы и самоходные машины. Сейчас технические характеристики двигателя в этой категории ограничивается мощностью - от 25,7 до 80 кВт. Максимальное значение предложили поднять до 110,3 кВт. Аналогичным образом максимальную мощность двигателя с 80 кВт до 110,3 кВт предложили поднять для категорий D, Е и F.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году некоторым белорусским школам разрешили учить подростков вождению. Эта новация закреплена указом президента, который внёс изменения в Кодекс об образовании.

Белорусским школам разрешили обучать на водительские права. Что еще изменилось в Кодексе об образовании?