В России пообещали выпустить до 6 тыс. автомобилей "Атом". В Беларуси продавать не будут?

Опубликовано: 30.09.2025 11:03 , Обновлено: 30.09.2025

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в планах производителя выпустить от 5 до 6 тыс. автомобилей марки "Атом", которую анонсировали ещё 4 года назад и производство переносили несколько раз.

При этом чиновник рассказал, что в первый год на экспорт, а значит и в Беларусь, автомобиль поставлять официально не будут.

Также Алиханов похвалился, что не успев выпустить первое, производитель занялся разработкой второго поколения «Атома».

"Атом" российский электромобиль, разрабатываемый компанией АО «Кама». Разработка модели началась в 2021 году. Собирать электромобили хотят на московском автозаводе «Москвич» с третьего квартала 2025 года.

Ранее глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что у завода “Москвич” - “критические убытки и слабые перспективы”.

Китайский «Москвич» всё? В России объявили о рекордных убытках автозавода

Тем временем российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗа фактически свернул массовое производство Lada Aura ещё в июле. По данным ТГ-канала Mash, это произошло из-за низкого спроса на “премиальные” автомобили российского бренда.

АвтоВАЗ свернул производство недавно объявленной модели — Mash