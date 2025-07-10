Китайский "Москвич" всё? В России объявили о рекордных убытках автозавода

Опубликовано: 10.07.2025 08:41 , Обновлено: 10.07.2025

Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что у завода "Москвич" - "критические убытки и слабые перспективы".

По его словам, он периодически встречается с работниками завода, который власти столицы РФ пытались возродить, начав собирать китайские JAC и клеив на них логотип ” Москвича ”.

«Для того, чтобы быть рентабельным, завод должен продавать 40 000 машин в год,… а по первому полугодию, как вы знаете, только чуть больше семи тысяч встало на учёт. Мы видим медленное остывание проекта – как на самом заводе, так и в продажах», — сообщил Подщеколдин.

С апреля по июнь каждый дилер «Москвича» в среднем продавал всего по 13-14 машин в месяц.

По словам эксперта, проект «Москвич» обязательно закроется. Все потому что логистика проекта изначально была провальной, а проект не стоило и начинать. Ведь машинокомплекты для китайского “Москвича” везут из Китая через всю РФ в Москву, а затем из Москвы уже готовые машины возвращают обратно в Сибирь, на Урал и в другие регионы.

Тем временем, завод «Москвич» повысил цены на кроссовер «Москвич 3». Все комплектации 2025 года выпуска, в том числе с ручным управлением, выросли в цене на 48 тысяч рублей.

[inf]По данным “Интерфакс”, сразу после старта чистый убыток АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей. Хотя за год автозавод нарастил выручку на 38,9%, до 59,2 миллиарда рублей, долги в 2023-м все равно выросли в 2,5 раза, составив 42,6 миллиарда рублей. Данных за 2024 и 2025 года пока нет.[/inf]

Напомним, что ещё в 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте сборки на бывшем заводе Renault китайских автомобилей, которые будут называться “Москвич”.

«И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — утверждает российский чиновник.

В России под брендом «Москвич» начнут собирать китайских конкурентов Geely