АвтоВАЗ свернул производство недавно объявленной модели - Mash

Опубликовано: 23.09.2025 11:36 , Обновлено: 23.09.2025

Российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗа фактически свернул массовое производство Lada Aura ещё в июле. По данным ТГ-канала Mash, это произошло из-за низкого спроса на "премиальные" автомобили российского бренда.

Источник сообщил, что за 8 месяцев 2025 года автосалоны продали всего 792 машины (меньше сотни в месяц). В Mash утверждают, что покупатели выказали недовольство некоторыми свойствами Lada Aura, которую АвтоВАЗ позиционировал как автомобиль бизнес-класса. Россияне жаловались на проблемы с электроникой, шум, дефекты тормозной системы, вариатор и цену от 2,6 млн российских рублей.

В самой российской компании утверждают, что количество производимых Lada Aura соответствует спосу.

[infg]Aura — это удлинённая версия седана Lada Vesta второго поколения. Автомобиль был запущен в производство 9 октября 2024 года при участии по видеосвязи Владимира Путина.

«На машинке я прокатился не так давно, летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно», — описывал российский президент свои впечатления.[/infg]

Тогда на заводе сообщали, что АвтоВАЗ намерен был в 2024 году выпустить 2,9 тыс. бизнес-седанов Lada Aura, а с 2025 года увеличить выпуск этой модели до 8 тыс. единиц в год.