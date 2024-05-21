"Могут быть трагические последствия" - В Мариной Горке на дорогах постарались "властелины кольца". Не все водители оценили

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Опубликовано: 21.05.2024 16:00 , Обновлено: 21.05.2024

В Марьиной Горке (Минская область) перед одним из железнодорожных переездов организовали круговое движение, причём с обеих сторон. В ГАИ подчеркнули, что данное изменение "носит экспериментальный характер", однако не все автомобилисты его оценили.

В ГАИ пояснили, что главной целью изменения схемы проезда железнодорожного переезда является снижение уровня аварийности и числа конфликтных ситуаций на дорогах

Старший инспектор отдела ГАИ дорожно-патрульной службы Егор Шилец пояснил, как следует проезжать данный участок водителям. Во-первых, он напомнил о том, что транспорт, находящийся на кольце, имеет приоритет. Во-вторых, инспектор призвал при закрытии железнодорожного переезда “не создавать осознанно заторовую ситуацию” и оставаться в той полосе движения, по которой двигались. В-третьих, он пояснил, что оставаться на кольце при закрытом железнодорожном переезде запрещено.

Кроме того, Шилец предупредил водителей о том, что на данном пересечении - улиц Октябрьская и Чапаева - ведётся видеонаблюдение, следовательно, за нарушения водителей могут привлечь к административной ответственности.

Такие изменения, безусловно, не прошли незамеченными для местных автомобилистов. Причём, как отметил один из пользователей TikTok, публикующий видео в соцсети под ником dreddmaks, в Марьиной Горке это далеко не единственная круговая транспортная развязка. По словам мужчины, такой “властелин кольца” в городе “на каждом перекрёстке”.

Многие инициативу ГАИ оценили, отметив, что это “очень большая разгрузка перекрёстков”, однако нашлись и те, кто назвал “лучшим решением, чтобы не было аварий” на этом непростом участке, обычный светофор, а местные жители посетовали на то, что “в пятницу, когда едут дачники, там будет ужас” и “сплошные пробки”.

“Вся Европа так сделала. И нормально ездит. Лучше, чем светофоры”, - ответил на это один из комментаторов под видео.

На что автор видео отметил, что из-за того, что кольцевое движение организовали по обе стороны железнодорожного переезда, то гипотетически, если из-за плотного трафика заторы возникнут с двух сторон, то “кто-то из водителей рискует попасть в ловушку, когда будет ехать поезд, а машине некуда будет деваться”, ведь приоритет имеют именно авто, находящиеся на кольце.