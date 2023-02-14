В Жодино загорелся пассажирский автобус

Опубликовано: 14.02.2023 13:11 , Обновлено: 14.02.2023

В Жодино Минской области рано утром 14 февраля загорелся пассажирский автобус МАЗ-103 маршрута №6.

Как сообщило местное издание «Жодзінскія навіны», водитель успел высадить всех пассажиров. После чего начал сам тушить пожар с помощью огнетушителя.

Причиной возгорания издание назвало заклинившие тормозные колодки и нагрев тормозного барабана.

В городском автопарке сообщили СМИ, что этот автобус выпустили еще в 2010 году, и он изношен на 100%. Там объяснили, что он продолжает ездить «из-за нехватки подвижного состава».