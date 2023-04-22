Под Червенем сгорел пассажирский МАЗ
🎥 Видео
В сети появилось видео, как на обочине трассы М4 в Червенском районе загорелся автобус МАЗ. Судя по сообщениям очевидцев, внутри салона людей не было.
Водитель тоже не пострадал. Что вызывало такой огонь у салоне пассажирского МАЗа, пока неясно.
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“По предварительной информации, автобус одного из предприятий Червеня. Никто не пострадал”, - сообщила местная газета.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП