Под Червенем сгорел пассажирский МАЗ

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2023 12:18 , Обновлено: 22.04.2023

В сети появилось видео, как на обочине трассы М4 в Червенском районе загорелся автобус МАЗ. Судя по сообщениям очевидцев, внутри салона людей не было.

Водитель тоже не пострадал. Что вызывало такой огонь у салоне пассажирского МАЗа, пока неясно.

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“По предварительной информации, автобус одного из предприятий Червеня. Никто не пострадал”, - сообщила местная газета.

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