«В ПДД не закреплено, но…» - В ГАИ Минска рассказали, сколько фликеров нужно пешеходу, чтобы остаться в живых

Опубликовано: 05.11.2024 12:26 , Обновлено: 05.11.2024

В столичной Госавтоинспекции 5 ноября рассказали, сколько фликеров нужно прикрепить к одежде, выходя на проезжую часть. По мнению инспекторов, одного элемента может быть недостаточно, чтобы стать заметнее для автомобилистов. А ведь "заметный пешеход – живой пешеход", напомнили в ГАИ.

По словам инспекторов, заметность пешехода на дороге “напрямую зависит от наличия на нем световозвращающих элементов”, равно как и от их количества. В управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили, что чем больше на человеке световозвращающих элементов, тем больше движущихся ярких объектов появляется в поле зрения водителя. Это, по словам специалистов, повышает шансы на то, что водитель успеет понять, что перед ним маячит пешеход, и снизит скорость или остановится, а следовательно - и снизить риск ДТП с участием пешеходов.

[info_b]Напомним, обязанность пешеходов обозначать себя световозвращающим элементом в сумерках и ночью закреплена в пункте 17.1 действующих Правил дорожного движения (ПДД). В этом пункте чётко прописано, что фликер обязателен “при движении по краю проезжей части дороги”. За нарушение этого требования в Беларуси, согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] 18.20 КоАП, можно “заработать” штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (то есть от 40 до 120 рублей сегодня).[/info_b]

При этом в ГАИ пояснили, что точно количество фликеров, которые должны быть на пешеходе, в действующей редакции ПДД “не закреплено”. Несмотря на это в ведомстве рекомендовали носить “более одного элемента”. Там также посоветовали крепить фликеры на некотором расстоянии друг от друга и надевать их на разных части тела.

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Оптимальным вариантом в ГАИ назвали одежду, “полностью или частично выполненную из световозвращающих материалов”, а также одежду, на которой производитель уже предусмотрел световозврашающие элементы, например, в виде лент или узоров.

“Помните, что обозначая себя, вы даете водителю шанс заметить вас, и тем самым предоставляете ему возможность сохранить вам жизнь при возникновении внештатных ситуаций на дороге. Заметный пешеход – живой пешеход!” - резюмировали в ведомстве.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, в ГАИ дали свои рекомендации, как правильно носить фликеры и как добиться от них “максимального эффекта”. Там заявили, что всем требованиям соответствуют лишь фликеры двух цветов — белого и лимонного, остальные цвета инспекторы считают “малоэффективными”.

В ГАИ рассказали белорусам, как правильно носить фликеры. Какие 3 цвета назвали «малоэффективными»?