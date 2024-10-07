В ГАИ рассказали белорусам, как правильно носить фликеры. Какие 3 цвета назвали «малоэффективными»?

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Опубликовано: 07.10.2024 16:23 , Обновлено: 07.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции вышли на улицы столичного Минска, чтобы напомнить пешеходам об обязанности носить световозвращающие элементы в тёмное время суток. Инспекторы дали свои рекомендации, как правильно носить фликеры и как добиться от них "максимального эффекта".

В ГАИ напомнили, что обязанность пешеходов обозначать себя световозвращающим элементом в сумерках и ночью закреплена в пункте 17.1 действующих Правил дорожного движения (ПДД). Отметим, что в этом пункте чётко прописано, что фликер обязателен “при движении по краю проезжей части дороги”.

[info_b]Согласно статье 18.20 КоАП, за нарушение этого требования в Беларуси можно “заработать” штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (то есть от 40 до 120 рублей сегодня).[/info_b]

При этом в ГАИ отметили, что фликер сам по себе “не оберег”, поэтому одно лишь его наличие “не гарантирует безопасности” на дороге.

“Водитель должен увидеть фликер — тогда он заметит вас и успеет отреагировать”, - заявили в ГАИ и объяснили, как “добиться максимального эффекта” от этого обязательного элемента.

Инспекторы подчеркнули, что прикреплять фликер нужно так, чтобы они были хорошо видны со всех сторон. Например, на рукаве или штанине можно повязать светоотражающую ленту, либо прикрепить к одежде светоотражающую подвеску булавкой на уровне колена на ногу со стороны проезжей части. В идеале инспекторы рекомендовали использовать как минимум два фликера, чтобы их можно было прикрепить и с правой, и с левой стороны.

В ГАИ также заявили, что всем требованиям соответствуют лишь фликеры двух цветов — белого и лимонного и назвали три “малоэффективных” цвета:

красный,

синий,

зелёный.

Ранее Telegraf.news рассказал, как инспекторы ГАИ проводят специальное мероприятие “Фильтр”, во время которого устраивают поголовную, а не выборочную проверку водителей всех транспортных средств.

ГАИ Минщины показала, за что штрафует во время «фильтров». Останавливают всех?