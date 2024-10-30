"До сих пор в шоке" — В TikTok нашли еще одно слово, которое говорят все белорусы, но не знают россияне

Опубликовано: 30.10.2024 14:59 , Обновлено: 30.10.2024

Девушка опубликовала в TikTok видео, на котором поделилась открытием. Оказывается, есть еще одно слово, кроме шуфлядки, байки и буськи, которое говорят все белорусы, но россияне о нем не имеют понятия.

“Срочное включение. Я вот недавно узнала, что россияне не знаю еще одно слово, которое говорят белорусы. Это не шуфлядка и не байка. Это слово фликер”, — заявила автор ролика.

“Я до сих пор в шоке”, — написала одна из пользовательниц в комментарии и спросила “А как они называют фликер??”. Кто-то ответил, что светоотражатель.

“Впервые слышу (из Питера), а что это?” — поинтересовалась россиянка.

“У меня подружка в детстве приезжала к бабушке на лето из РФ, на слове фликер впала в ступор?А потом и на слове шуфлядка, когда я попросила её достать скотч из комода, слово скотч она тоже не поняла)”, — рассказала еще одна пользовательница.

“Не только россияне. Я приехала в Казахстан, и все были озадачены, что ж это такое”, — поделилась другая.

“Мой украинский муж тоже не понял, что я имею в виду. Пришлось объяснять и гуглить?” — отметил еще кто-то.

Фликеры

Также многие в комментариях набросали целый список слов, которые говорят только белорусы: