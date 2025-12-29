В снежном ДТП под Червенем пострадали 9 авто

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Опубликовано: 29.12.2025 08:44 , Обновлено: 29.12.2025

Сильная метель, обрушившаяся на Беларусь в воскресенье, 28 декабря, стала причиной десятков ДТП, мелких и крупных. В одном из них, в Червенском районе Минской области, пострадали сразу девять автомобилей, включая грузовую фуру.

По данным ГАИ Минской области, авария в Червенском районе произошла около 18:30 на 42-м километре трассы М-4 «Минск-Могилёв». Спровоцировали ДТП, вероятнее всего, сложные погодные условия на дороге - к вечеру разбушевался настоящий снежный буран, из-за чего на многих дорогах образовались снежные намёты, а обстановку усугублял сильный ветер.

Впрочем, точные обстоятельства произошедшего под Червенем в настоящее время выясняют сотрудники ГАИ. Пока лишь известно, что вслед за первым ДТП тут же по цепочке произошло ещё несколько столкновений, в том числе, с грузовой фурой. В результате общее число пострадавших машин на данном участке трассы достигло девяти.

К счастью, помощь медиков потребовалась только одной участнице ДТП - её доставили в больницу на обследование.





































Аварию сняли на телефоны многие проезжавшие мимо и поделились кадрам в соцсетях, эмоционально охарактеризовав обстановку после ДТП как “полный замес”. Само собой, такое массовое ДТП замедлило движение транспорта на данном участке. Впрочем, после увиденного вряд ли кому-то из очевидцев захотелось гнать по трассе в таких непростых погодных условиях.

Между тем, они, по прогнозам синоптиков, пока остаются сложными. Если оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра синоптики продлили до 9:00 29 декабря, то жёлтый уровень опасности из-за гололедицы, по их расчётам, сохранится вплоть до 31 декабря.

В ГАИ посоветовали водителям отказаться от резких манёвров и торможений, чтобы не повторить печальный воскресный сценарий. Инспекторы призвали автомобилистов выбирать безопасную скорость (а это не всегда равнозначно максимально допустимой) и придерживаться безопасной дистанции и бокового интервала в пути ( в условиях гололедицы лучше увеличить привычные для вас интервалы).

Кроме того, в ГАИ призывали автомобилистов в случае вынужденной остановки “незамедлительно” обозначить своё авто, чтобы идущие следом авто не сыграли с вами в паровозик.