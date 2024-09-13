"Ещё одной не хватает" - Минчанин показал самый контролируемый пешеходный переход в столице

🎥 Видео

Опубликовано: 13.09.2024 16:27 , Обновлено: 13.09.2024

В соцсети TikTok появилось видео, снятое у пешеходного перехода на столичной улице Бумажкова, который точно претендует на звание самого контролируемого перехода Минска. Прямо перед ним установили столб, на котором повесили сразу шесть видеокамер. У большинства интернет-пользователей возник закономерный вопрос - для чего так много? Однако, нашлись и те, кто заявил, что это не предел и "ещё одной не хватает".

Для чего на одном участке дороги, не самой загруженной, по словам автора ролика, установили такое количество камер, не понятно. В комментариях с сарказмом предположили, что помимо ставших уже привычными для минчан камер Госавтоиснпекции, камер наружного видеонаблюдения, подключённых к республиканской системе мониторинга общественной безопасности там также разместили камеры “на МРТ, КТ, УЗИ” и “сканирование на ковид”.

Некоторые зрители предположили, что как минимум часть камер не настоящие, а муляжи, однако автор видео не советовал рисковать водителям и пешеходам в этом месте, ведь эти камеры “выглядят все как настоящие”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@riggins2104?refer=embed” title=“@riggins2104” target=“_blank” rel=“noopener”] @riggins2104 [/link] Кто заметил зелёную шкоду? ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“автоинструктор” target=“_blank” rel=“noopener”] #автоинструктор [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7413793580396776198?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Dikijinstruktor” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Dikijinstruktor [/link]

Часть зрителей поддержало стремление правоохранителей столь тщательно следить за порядком, хоть и отметило неоднозначность такого решения.

“С одной стороны правильно, но с другой - это ограничивает мои права нарушать ПДД”, - с иронией заметил один из комментаторов.

Нашлись и те, кто и вовсе предложил ещё больше усилить охрану столь “опасного пешеходника”, на слежение за которым бросили сразу шесть камер. Например, поставить там экипаж ГАИ или добавить ещё пару камер.

“Ещё одной не хватает: той которая смотрела бы в верх… очень уж быстро летают эти скутеристы”, - пояснил один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Госавтоинспекция поделилась подробностями о том, как на практике работает республиканская система мониторинга общественной безопасности. Именно она позволяет правоохранительным органам выявлять тех, кто нарушает правила дорожного движения (ПДД), не только с помощью камер, установленных инспекторами ГАИ, но и по обычным камерам, которыми сегодня оборудована едва ли не каждая АЗС, а также многие перекрёстки и потенциально-опасные участки улиц. Причём речь идёт не только о крупных городах и оживлённых республиканских трассах, но и небольших белорусских райцентрах.

От штрафов до лишения прав. В ГАИ Беларуси рассказали, как простые видеокамеры на дорогах стали фиксировать нарушителей