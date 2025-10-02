В Москве заметили машину на белорусских номерах с «девяткой». А это законно?

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Опубликовано: 02.10.2025 10:29 , Обновлено: 02.10.2025

В TikTok выложили видео, снятое в российской столице, на которое попал автомобиль на белорусских номерах. Внимание автора ролика привлекла одна неожиданная деталь на госномерах - цифра 9 в конце, указывающая на регион, в котором зарегистрирована машина.

О существовании девятого региона в классификации белорусской Госавтоинспекции автор ролика, судя по всему, до сих пор не слышал, поэтому расценил девятку в номерах как особый “новый уровень тюнинга”. Сами номера мужчина назвал “мистическими”. Усомнились в законности таких номеров и некоторые комментаторы.

“9 региона в Беларуси нету”, - категорично завил один из зрителей. Некоторые и вовсе обвинили автомобилиста в подделке номеров, заявив, что номера на машине “левые”.

Но нашлись и те, что встал на защиту автомобилиста.

“Номера закончились на 7/8, вот и выдают на 9 - это Минск”, - выдвинул свою теорию один из зрителей.

На самом деле, о скором появлении машин на номерах с кодом региона 9 в белорусской Госавтоинспекции говорили ещё в начале весны. Девятый номер планировалось отдать не Минску, как предположил один из зрителей, а Минской области . Этой весной столица первой из регионов Беларуси выбрала свои номера с седьмым индексом и ей отдали следующую цифру - восьмёрку. Машины с таким индексом уже массово появились на улицах Минска.

Анонсируя появление номеров с девятками на дорогах страны, начальник главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси Виктор Ротченков также заявил, что в будущем планируется вообще отойти от автомобильных номеров с привязкой к регионам и использовать другие.

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“Они будут содержать три цифры и четыре буквы. Может, говорить про это еще преждевременно, но технически мы уже готовы к изготовлению таких номерных знаков. И думаю, что, скорее всего, в дальнейшем применение будет именно таким”, - пояснял этой весной Ротченков.

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