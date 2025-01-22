В Могилёве перестали регистрировать транспорт и выдавать права. Что случилось?

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Опубликовано: 22.01.2025 13:27 , Обновлено: 22.01.2025

В УВД Могилёвского облисполкома сообщили о временном прекращении регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. В случае необходимости жителей города попросили обращаться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения области.

В ведомстве объяснили, что причиной стала техническая неисправность связи на “Белтелекоме”. Именно поэтому в областном центре временно приостановили осуществление административных процедур по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

Вместе с тем в УВД попросили обращаться в четыре ближайших подразделения области, которые расположены:

в Горках,

в Кричеве,

в Бобруйске,

в Костюковичах.

Обновлено В 16:50 в милиции Могилёва сообщили, что Межрайонный регистрационный и экзаменационный отдел возобновили свою работу. Там напомнили, что режим их работы в четверг — с 8:00 до 20:00 без обеда.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления белорусской ГАИ Виктор Ротченков рассказал, планируют ли в ближайшее время вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД, которая действует в некоторых странах, а также получат ли продолжение “эксперименты” современными средствами организации дорожного движения.

Введут ли в Беларуси систему штрафных баллов за нарушения ПДД? Начальник ГАИ назвал условия

Также мы рассказывали, что на прошлой неделе столичная ГАИ анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?