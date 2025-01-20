Введут ли в Беларуси систему штрафных баллов за нарушения ПДД? Начальник ГАИ назвал условия

Опубликовано: 20.01.2025 09:18 , Обновлено: 20.01.2025

Начальник главного управления белорусской Госавтоинспекции Виктор Ротченков рассказал, планируют ли в ближайшее время вводить систему штрафных баллов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которая действует в некоторых странах, а также получат ли продолжение "эксперименты" современными средствами организации дорожного движения.

Разговоры о введении в Беларуси системы штрафных баллов ведутся не один год. Так, в 2018 году Министерство внутренних дел даже выносило на общественное обсуждение этот вопрос в формате уже готового законопроекта. Однако дальше обсуждения дело не продвинулось.

[info_b]В проекте закона ГАИ тогда предлагала лишать прав тех водителей, которые в течение года наберу 15 штрафных баллов. В зависимости от степени серьёзности нарушения за рулём предлагалось начислять от 1 (за мелкое нарушение типа непристёгнутого ремня) до 4 баллов (за грубые нарушения).[/info_b]

Ротченков отметил, что МВД “изучает мировую практику”, в которой используется балльная система штрафов. Однако пока, по мнению ведомства, достаточно “существующего комплекса мер, направленных на снижение аварийности”.

“Если в какой-то момент мы поймём, что обстановка меняется в худшую сторону, то вернёмся к вопросу введения балльной системы”, - заявил начальник ГАИ порталу av.by, добавив, что пока этот вопрос “не прорабатывается”.

Ротченков также прокомментировал экспериментальные средства организации дорожного движения, которые в последнее время всё активнее начала внедрять ГАИ на белорусских дорогах. Это и экспериментальная дорожная разметка новых цветов, и стоп-линии со встроенным сигналом, и проекционные пешеходные переходы. как правило, первыми в “эксперименты” ГАИ включаются большие города, однако в перспективе, по словам начальника ГАИ, они будут распространены и на другие населённые пункты.

По словам Ротченкова, первоначально места установки новых средств, направленных на повышение безопасности дорожного движения, “определяются не случайно”.

“Мы оцениваем риски и потенциальную аварийность определённых участков и в первую очередь работаем там. Конечно, бывает, что сложно это спрогнозировать, но тем не менее цифры и методы анализа, имеющиеся у нас (учитываются даже обычные ДТП, в которых никто не пострадал), помогают нам выявлять места, где необходимо усиление контроля”, - пояснил глава ГАИ, подчеркнув, что все нововведения не являются “просто разовыми пиар-акциями”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе столичная Госавтоинспекция анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?