В Могилёве ГАИ остановила водителя маршрутки за «лишних» пассажиров, а задержала – за пьянство

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Опубликовано: 06.12.2023 15:28 , Обновлено: 06.12.2023

В Министерстве внутренних дел в среду, 6 декабря, рассказали о задержании пьяного водителя маршрутки в Могилёве. Примечательно, что изначально инспекторы ГАИ предполагали лишь вынести ему предупреждение - за то, что в салоне было больше пассажиров, чем предусмотрено конструкцией транспортного средства. Однако уже в ходе общения с водителем у инспекторов возникли сомнения в его трезвости.

Сам инцидент произошёл в утренний “час пик” - около 7:00 на улице Островского инспекторы ДПС остановили маршрутное такси Volkswagen. Из-за “лишних” пассажиров водителю решили вынести предупреждение, но при вынесении предупреждения за нарушение правил перевозки пассажиров у сотрудников ГАИ “вызвало подозрение физическое состояние водителя”.

От медосвидетельствования водитель не отказался: в результате тест показал наличие 1,1 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

При этом сам водитель был крайне удивлён, “как так произошло”. При этом на прямой вопрос инспектора он честно признался, что накануне, в свой выходной, он пил пиво.

“Выпил же немного… — посетовал водитель. — Днем литр и вечером литр”.

Не стал скрывать мужчина и то, что в прошлом уже привлекался за пьянство за рулём. Впрочем, по его словам, это “было давно” и на личном авто, а не на служебной маршрутке, переполненной пассажирами.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0gkBD5IYDU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

В МВД пояснили, что за управление транспортом в нетрезвом виде этому водителю грозит административная ответственность в виде лишения прав на срок до 5 лет и штраф - до 200 базовых величин (до 7400 рублей сегодня).

Ранее, как сообщал Телеграф, в ГАИ Могилевской области сняли видео, в котором разъяснили белорусам, как там заявили, очень популярный вопрос. Оказывается подписчики Могилевской ГАИ часто спрашивали, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем?

В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине