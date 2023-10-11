Белорусским водителям грозит штраф за телефон, который даже не в руках. Разобрались с "подставившимся" автолюбителем

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Опубликовано: 11.10.2023 08:41 , Обновлено: 11.10.2023

В редакцию Телеграфа поступил вопрос от читателя Владимира, водителя со стажем, который хоть и отделался лёгким испугом, но был сильно удивлен претензиям инспектора ГАИ. Все дело в том, что белорусские водители могут получить до 2 базовых, даже если телефон во время вождения был не в руках.

По словам Владимира, он пользуется в своей машине громкой связью, встроенной в магнитоле: “По блютусу”. А сам смартфон “висит” в специальном креплении над ней же. Держать в руках телефон по время разговора нет нужды. А вот нажимать на экран для принятия звонка или чтобы самому позвонить - да. Магнитола “не родная”, кнопки на руле на нее не действуют.

Именно в похожей ситуации Владимира и остановил инспектор ГАИ. Водитель во время езды решил ответить на звонок, для чего потянулся к смартфону.

Просто не повезло! И остановили для проверки документов. А я и гаишников видел, но думал, что не нарушаю, - признался Владимир. - Сам подставился!

Представитель ГАИ, в итоге, не стал давать штраф, но предупредил, что во время вождения нельзя вообще трогать телефон руками ни в каких целях: ни чтобы набрать или принять звонок, и даже для настройки навигации.

Это что получается, все крепления для телефонов тоже вне закона? Они же сделаны для того, чтобы удобнее тыкать в смартфон, когда за рулём? - возмутился Владимир.

Меня остановили, а таксистам, которые все время не на дорогу смотрят, а в заказы на смартфоне, можно? - продолжил почему-то волноваться водитель, которого даже не оштрафовали.

Пришлось разбираться. Оказалось, что на самом деле, согласно ПДД Беларуси, чтобы получить штраф (или предупреждение) совсем не обязательно держать телефон в руках.

Статья ПДД Беларуси под номером 10.4 гласит: ” Водителю запрещается: Пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой ”.

[info_b]За нарушение этого правила, согласно статье 18.13 КоАП, грозит штраф до двух базовых в первой раз. И от двух до восьми базовых величин, если история повторится. [/info_b]

Однако у этого правила есть забавный нюанс - если у вас в машине заводской медиацентр поддерживает громкую связь, то пользоваться им во время вождения можно. Ведь это “предусмотренное конструкцией транспортного средства устройство”.

Вот и получается, что в одинаково потенциально опасных ситуациях на дороге в одном случае вам грозит штраф, а в другом - ничего. Зачем в КоАП сделали такое исключение, неизвестно.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси Госавтоинспекция рассказала о предстоящих осенних рейдах. В некоторых городах ловить нарушителей будут даже ночью, а отдельным водителям может грозить крупный штраф — до 1850 рублей.

ГАИ Беларуси объявила «осенние рейды». Где «на охоту» выйдут даже ночью, и кому грозит штраф в Br1850?