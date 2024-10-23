В Минтрансе рассказали, сколько лет потребуется для замены автобусов и троллейбусов в Беларуси

Опубликовано: 23.10.2024 15:18 , Обновлено: 23.10.2024

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий рассказал, сколько лет потребуется для того, чтобы заменить старые автобусы и троллейбусы на новые. По его словам, для обновления пассажирского транспорта в столице и регионах нужно как минимум 10 лет.

Андрей Гладкий пообещал, что в течение каждого года общественный транспорт будут обновлять на 10%, что позволит прийти к 100%-ному показателю через 10 лет. Представитель Министерства транспорта и коммуникаций отметил, что задача состоит в том, чтобы “пассажиры могли с комфортом передвигаться”. При этом он уточнил, что до конца 2024 года планируется закупить еще 100 автобусов, электробусов и троллейбусов. Правда, как именно их распределят по регионам, Гладкий не рассказал.

К слову, ранее в ведомстве сообщили, что в ближайшие годы ставку сделают именно на развитие электрического транспорта, поэтому в 2024 году Минск закупал электробусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Кроме того, в Минтрансе рассказали, что в течение 2024 года в местные автопарки уже поставили около 500 штук пассажирской техники, передало информагентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций предложило изменить принцип организации пассажирских перевозок в сельской местности и пустить туда маршрутки “по запросу”. Подробнее о данной инициативе и её обоснование озвучил начальник отдела развития перевозок и лицензирования управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Юрий Ходанёнок.

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Кроме того, мы рассказывали, что Александр Лукашенко 21 октября заявил, что практически договорился с президентом РФ о совместной реконструкции трассы М1, которая в Беларуси пролегает от Бреста до границы с Российской Федерацией в Смоленской области.

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