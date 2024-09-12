В Минтрансе предложили пускать маршрутки в белорусские деревни "по запросу"

Опубликовано: 12.09.2024 08:22 , Обновлено: 12.09.2024

Министерство транспорта и коммуникаций предложило изменить принцип организации пассажирских перевозок в сельской местности и пусть туда маршрутки "по запросу". Подробнее о данной инициативе и её обоснование озвучил начальник отдела развития перевозок и лицензирования управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Юрий Ходаненок на очередном заседании профильного круглого стола.

По словам представители Минтранса, с начала года в областные исполкомы, Мингорисполкома, а также непосредственно операторам пассажирских перевозок обратилось более 900 рядовых граждан и юридических лиц. Большая часть этих обращений (около 70%) касалась именно выстроенной сейчас маршрутной сети: изменения действующих маршрутов, открытия новых и увеличения числа курсируемого транспорта, сообщило госагентство БЕЛТА.

Ходаненок отметил, что именно вопросы, касающиеся обслуживания “населенных пунктов с минимальным и неустойчивым пассажиропотоком”, чаще всего остаются нерешенными. Чтобы решить эту проблему в ведомстве предложили “использовать зарубежный опыт” и организовывать пассажирские перевозки в сельской местности “по запросу”.

“Фактически такие автомобильные перевозки выполняются по типу “социального такси”, - заявил Ходаненок и пояснил, что основной упор при этом предлагается сделать на использование соответствующего мобильного приложения. Однако, возможность заказать маршрутку по телефону также предполагается сохранить.

Как пояснил представитель Минтранса, маршруты таких перевозок, равно как и конкретные места посадки-высадки пассажиров будет устанавливать оператор. При этом предполагается, что высаживать пассажиров можно будет не только на специально оборудованных остановках, но и там, где их нет, а остановка не запрещена ПДД.

Впрочем, когда может заработать такая система, в ведомстве пока не берутся говорить. Там пообещали для начала провести дополнительные исследования и просчитать целесосообразность нововведения “с учетом экономической выгоды, возможных рисков и последствий”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года белорусские перевозчики предложили отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя в некоторых маршрутках. Перевозчики призвали разрешить брать пассажиров и на стоячие места при поездках в пригород и на городских маршрутах, а вот для междугородних маршрутов — оставить под запретом.

Водители маршруток в Беларуси призвали отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя