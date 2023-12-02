В Минтрансе рассказали, почему не переделывают асфальтные дороги в Беларуси в бетонные

Опубликовано: 02.12.2023 09:35 , Обновлено: 02.12.2023

В Минтрансе Беларуси сообщили, что решили строить в Беларуси сеть бетонных дорог. Чиновники убеждены, что они будут стоить не дороже обычных из асфальта. Однако признались, что сейчас таких дорог возводится очень мало. И на то есть причина.

“Тем более себя хорошо показала вторая кольцевая дорога [Минска], которая построена из цементобетона. Мы пришли сейчас к тому, что стоимость километра асфальтобетона и цементобетона уравнялись. Что из этих материалов лучше выбрать - зависит от требований и условий строительства”, - заявил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко, передает Белта.

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Начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП “Минскоблдорстрой” Валентин Вовченко признался, что бетонных дорог строится в стране очень мало. По его словам, это связано с технологией, которая требует длительного срока подготовки проезжей части.

“Нового строительства, особенно цементобетонного покрытия, крайне мало, потому что к мелким населенным пунктам, агроусадьбам и прочему ведет зачастую только одна дорога. Чтобы построить цементобетонное покрытие, движение по этой дороге надо ограничить как минимум на 28 суток. Если нет другой подъездной дороги, то этот населенный пункт будет отрезан. Это один из факторов, почему на местных дорогах нет цементобетонного покрытия”, - заявил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Роман Головченко в субботу, 4 ноября, принял участие в открытии нового участка дороги в Гродно, в ходе которого ему устроили настоящее театрализованное представление в стиле “назад в СССР” и прокатили на авто Geely 2023 года выпуска. Сам же премьер рассказал, сколько в будущем году государство намерено выделить средств на ремонт и реконструкцию дорог и куда именно планируется потратить эти деньги.

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