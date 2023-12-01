В Беларуси установили новый вид датчиков на дорогах. Как работают?

Опубликовано: 01.12.2023 12:43 , Обновлено: 01.12.2023

Начальник управления автомобильных дорог Минтранспорта Григорий Глазко заявил, что в Гомельской области установили новые датчики на дорогах. Они должны замечать диких животных и предупреждать о них водителей.

Чиновник уточнил, что ограждений вдоль дорог недостаточно, чтобы обезопасить водителей и животных. “Как показывает практика, этого не совсем достаточно. В прошлом году утвержден комплекс мер, который позволит минимизировать выход животных на проезжую часть и количество ДТП с участием диких копытных животных”, - заявил Григорий Глазко, передает Белта.

По его словам, в Гомельской области на трассе М10 месяц назад установили датчики. “То есть справа и слева на дороге есть камеры и датчики движения, которые уже специально запрограммированы. Если животное выходит на дорогу, то за 250 м с каждой стороны на табло загорается информация об этом. Особенно это важно в ночное время”, - рассказал чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что ведомственное издание МВД Беларуси газета “На страже” сообщила, что Госавтоинспекция и Минтранс Беларуси решили изучить возможность установки на некоторых участках дорог страны специальные датчики.

Минтранс и ГАИ задумались над установкой на дорогах Беларуси новых видеодетекторов. К чему готовиться водителям?