В Минске в течение 9 дней по ночам решили перекрывать движение на одной из центральных улиц
Столичная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об очередных временных ограничениях на одной из улиц в центре Минска. Полностью перекрывать в течение ближайших 9 дней (но только в ночные часы) инспекторы пообещали всю улицу Толстого.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Их запланировали на период с 20 по 28 февраля и будут проводить с 1:00 до 5:00. На это время проезд по улице Толстого будет запрещён для всех транспортных средств.
Кстати, это одна из улиц, которая примыкает к участку капитального ремонта путепровода, соединяющего проспект Независимости с улицей Московской, из-за которого утренние пробки в центре Минска стали фактически новой нормой.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что на государственном предприятии “Гордорстрой” 13 февраля рассказали, когда минчанам стоит ждать “стабилизации ситуации” с пробками из-за закрытого на ремонт путепровода. Саму ситуацию дорожники назвали “не критичной для функционирования городских служб”.
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