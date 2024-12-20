В Минске установили "пилотные" проекторы на дорогах. Когда по всей Беларуси?

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Опубликовано: 20.12.2024 16:35 , Обновлено: 20.12.2024

В ГАИ Минска сообщили, что установили в рамках тестирования "пилотной зоны" проекторов, которые дублируют дорожную разметку в ночное время суток. Такое оборудование появилось на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №41 по улице Коласа.

Проекторы будут показывать на дороге изображение дорожной разметки под названием «Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода в местах повышенной опасности».

В ГАИ считают, что такое решение “позволяет улучшить видимость дорожной разметки «пешеходный переход» при ее износе”, что , в свою очередь, поможет водителям сориентироваться на дороге.

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Эксперимент решили проводить в течение полугода, после чего будет принято решение о применении подобных решений на улично-дорожной сети Минска.

Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте (БелдорНИИ) сообщили, что в трёх областях Республики — Минской, Брестской и Витебской — нанесли экспериментальную дорожную разметку. На предприятии объяснили, что сделали это для того, чтобы определить “оптимальный подход” к применению материалов для горизонтальной разметки, таких как эмаль и световозвращающие стеклошарики.

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