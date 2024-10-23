На дорогах 3 областей Беларуси появилась необычная разметка. Что означает?

Опубликовано: 23.10.2024 13:30 , Обновлено: 23.10.2024

В Белорусском дорожном научно-исследовательском институте (БелдорНИИ) сообщили, что в трёх областях Республики — Минской, Брестской и Витебской — нанесли экспериментальную дорожную разметку. На предприятии объяснили, что сделали это для того, чтобы определить "оптимальный подход" к применению материалов для горизонтальной разметки, таких как эмаль и световозвращающие стеклошарики.

В БелдорНИИ рассказали, что эксперимент проводится в рамках программы опытно-технологических работ. Планируется, что благодаря ему специалисты определят наиболее эффективные комбинации материалов и технологий нанесения разметки на дорогах с “разной интенсивностью движения”, учитывая при этом климатические особенности разных регионов Беларуси.

На предприятии добавили, что по результатам эксперимента разработают проекты изменений СТБ 1750-2007 «Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки. Технические условия» и ТКП 452-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Правила нанесения горизонтальной дорожной разметки».

Фото: "БелдорНИИ"

Ранее мы рассказывали, что в Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили о нанесении “экспериментальной разметки” на столичной кольцевой автодороге. Планируется, что нетипичные стрелки помогут водителям адекватно оценивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Если ноу-хау докажет свою эффективность, разметка появится и на других участках белорусских дорог.

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Кроме того, мы писали, что около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” белорусы заметили необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?