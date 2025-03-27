В Минске собрались на 3 дня закрыть движение под мостом, с которого падали обломки

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Опубликовано: 27.03.2025 13:58 , Обновлено: 27.03.2025

Городские власти приняли решение временно запретить движение транспорта на улице Толстого в Минске под закрытым на реконструкцию путепроводом. Ранее этот участок «прославился» инцидентами с падением бетонных фрагментов на автомобили. Ограничение ввели почти на трое суток, начиная с ночи на субботу.

Как сообщило предприятие «Гордорстрой» госагентству «Минск-Новости», запрет на движение под путепроводом начнёт действовать с 1:00 субботы, 29 марта, и продлится до 5:00 понедельника, 31 марта.

Введение ограничения объяснили необходимостью проведения работ на самом путепроводе с улицы Московской на проспект Независимости. По информации «Гордорстроя», в этот период специалисты запланировали провести демонтаж пролётного строения сооружения.

Напомним, ранее с ремонтируемых конструкций этого моста падали куски бетона, которые в разное время повредили несколько автомобилей, проезжавших внизу по улице Толстого.

[info_b]«Минсктранс» предупредил белорусов об изменениях в маршрутах и расписании автобусов и троллейбусов в связи с введёнными ограничениями. Подробную информацию можно найти по ссылке.[/info_b]

Водителям порекомендовали заранее учесть предстоящие изменения в организации движения и планировать альтернативные маршруты объезда данного участка, например, по улицам Московской и Суражской либо более длинным путём — по проспекту Дзержинского, улицам Щорса и Железнодорожной.

Схема: minsknews.by

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробности об одном из упомянутых инцидентов.

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