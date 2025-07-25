В Минске снова заметили тракторы, гоняющие воду по улицам после ливня. Это зачем?
Городские службы сообщили, что Минск снова затопило из-за сильных ливней. В госагентстве "Минск-Новости" сообщили и показали видео, что коммунальные службы принялись разгонять воду на улице Гурского.
Сильным ливнем также накрыло Серебрянку и Партизанский проспект. Сообщили о грозе в Малиновке и Сухарево.
Ранее Telegraf.news писал, что в горисполкоме Минска объяснили, зачем выгоняют трактора и технику, которая разгоняет воду по долгам столицы.
В Мингорисполкоме с 2024 года разработали план “Посейдон”, который нацелен на быстрое реагирование всех служб во время ливней.
Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников рассказал, что после предупреждений синоптиков устраивают, в том числе, «превентивные мероприятия» и направляют технику и работников «на точки возможного подтопления».
План «Посейдон» ?. В администрации Минска назвали количество мест, где может затопить из-за ливней