В Минске снова заметили тракторы, гоняющие воду по улицам после ливня. Это зачем?

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Опубликовано: 25.07.2025 14:26 , Обновлено: 25.07.2025

Городские службы сообщили, что Минск снова затопило из-за сильных ливней. В госагентстве "Минск-Новости" сообщили и показали видео, что коммунальные службы принялись разгонять воду на улице Гурского.

Сильным ливнем также накрыло Серебрянку и Партизанский проспект. Сообщили о грозе в Малиновке и Сухарево.

Ранее Telegraf.news писал, что в горисполкоме Минска объяснили, зачем выгоняют трактора и технику, которая разгоняет воду по долгам столицы.

В Мингорисполкоме с 2024 года разработали план “Посейдон”, который нацелен на быстрое реагирование всех служб во время ливней.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников рассказал, что после предупреждений синоптиков устраивают, в том числе, «превентивные мероприятия» и направляют технику и работников «на точки возможного подтопления».

План «Посейдон» ?. В администрации Минска назвали количество мест, где может затопить из-за ливней