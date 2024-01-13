Теперь точно? "Белтехосмотр" сообщил, когда все камеры начнут ловить машины без ТО

Опубликовано: 13.01.2024 13:12 , Обновлено: 13.01.2024

В Беларуси за наличием действующего разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении в настоящее время следят три вида камер - датчики контроля скорости, камеры средней скорости и камеры мониторинга. Об этом заявил генеральный директор предприятия "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский и рассказал, когда к этим камерам добавятся также камеры наружного видеонаблюдения.

По словам Ленчевского, полноценно контроль за техосмотром с помощью дорожных камер в Беларуси ввели в 2023 году. Эти устройства позволяют отслеживать автомобили прямо в потоке и в онлайн-режиме прогонять номера по различным электронным базам.

Однако уже в скором времени возможности ГАИ по вычислению водителей, пренебрегающих своевременным прохождение ТО, расширятся. Как заявил Ленчевский в интервью порталу sb.by, крупнейший держатель видеокамер в стране - национальный оператор услуг электросвязи “Белтелеком” - в настоящее время разрабатывает специальное программное обеспечение - “чтобы их камеры также могли фиксировать отсутствие техосмотра”.

По словам гендиректора “Белтехосмотра”, камеры “Белтелекома” уже сейчас “есть везде — от заправок до перекрестков и дворов”, поэтому вскоре скрываться от ГАИ тем, кто не проходит ТО вовремя, станет ещё сложнее.

Впрочем, пока “Белтелеком”, “Белтехосмотр” и другие заинтересованные стороны лишь “разрабатывают алгоритм взаимодействия”. В “Белтехосмотре” рассчитывают на то, что в полную силу новая система слежения на дорогах заработает в 2025 году.

Отметим, что ранее предполагалось, что по новому принципу наружные камеры фотофиксации, в том числе, камеры “Белтелекома”, начнут работать уже в 2024 году.

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Кроме того, как передавал Телеграф, Ленчевский ранее также рассказал про электронные разрешения о прохождении техосмотра белорусскими водителями с января 2024 года.

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