В Минске прошел месяц эксперимента с новой дорожной разметкой. Что означают стрелки и когда по всей Беларуси?

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Опубликовано: 19.10.2024 13:25 , Обновлено: 19.10.2024

В ГАИ с конца сентября решили провести эксперимент на некоторых участках кольцевой дорогив в Минске. Там появились загадочные стрелки на полосах движения автомобилей. Что они означают?

В ГАИ столицы считают, что такая разметка поможет водителям оценить правильную дистанцию до впереди идущего транспорта и в случае резкого торможения не въехать в коллегу спереди.

Такие стрелки нанесли в районе съезда с МКАД на проспект Независимости. Однако понять их смысл без пояснения авторов эксперимента не так-то просто.

”… две “стрелы” до впереди идущей машины подскажут, что дистанция безопасна. Расстояние между “стрелами” рассчитано с учётом безопасной дистанции при разрешенной скорости движения, которая позволит в случае возникновения нештатных ситуаций путём применения экстренного торможения избежать столкновения”, - пояснили в ГАИ.

В Минске появилась новая дорожная разметка. В ГАИ рассказали, что делать водителям, когда ее увидят

Таким образом, в местах новой разметки водителям стоит держаться от впереди идущего авто на таком расстоянии, чтобы были видны на асфальте две нарисованные стрелы. Их как раз нарисовали там, где ДТП из-за неправильно выбранной водителями дистанции происходят чаще.

В помощь водителям перед необычной разметкой разместили и поясняющие дорожные знаки. Впрочем, насколько они понятные, решать вам. Ведь на них, в отличие от комментария ГАИ, рекомендуется держаться только на дистанции с одной стрелкой от следующей машины.

В ГАИ пообещали, что эксперимент продлится несколько месяцев, а в случае успеха (интересно, как его определят?) такие стрелки могут появится и на других дорогах Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в апреле этого года Минская Госавтоинспекция рассказала о новых дорожных знаках и разметке, которые в скором времени начнут появляться около столичных школ. И вот, на улице Пуховичской инспекторы обустроили зону посадки и высадки юных пассажиров, а также показали, как это выглядит. Ожидается, что такие пикап-зоны будут размещать всё чаще.

ГАИ показала, как выглядят новые пикап-зоны и разметка возле школ Минска