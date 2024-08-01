ГАИ показала, как выглядят новые пикап-зоны и разметка возле школ Минска

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Опубликовано: 01.08.2024 14:47 , Обновлено: 02.08.2024

В апреле этого года Минская Госавтоинспекция рассказала о новых дорожных знаках и разметке, которые в скором времени начнут появляться около столичных школ. И вот, на улице Пуховичской инспекторы обустроили зону посадки и высадки юных пассажиров, а также показали, как это выглядит. Ожидается, что такие пикап-зоны будут размещать всё чаще.

В апреле в Госавтоинспекции рассказывали, что “имеются факты нарушения правил остановки и стоянки” транспортных средств около учреждений образования. Родители, которые привозят детей в школу, должны понимать, что эта зона — не место для стоянки, и что нужно уважать других участников движения. Поэтому и было решено ввести в эксплуатацию соответствующие дорожные знаки и информационный щит, обратили внимание в ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в Госавтоинспекции УВД Могилёвщины рассказали, как при помощи камер во дворах, на перекрёстках и заправках следят за нарушителями правил дорожного движения. Такая работа — это часть республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Даже во дворах? В ГАИ Беларуси показали, где следят за нарушителями ПДД с помощью камер