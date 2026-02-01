В Минске предупредили о задержках общественного транспорта

Опубликовано: 01.02.2026 10:52 , Обновлено: 01.02.2026

Предприятие «Минсктранс», отвечающее за работу общественного транспорта в столице Беларуси, с утра 1 февраля предупредило о возможных задержках автобусов и троллейбусов. Главной причиной таких проблем назвали погодные условия в Минске.

И как только предприятие в 7:30 сообщило о возможных задержках, пошли сообщения о проблемах на дорогах.

Так, с 8 утра и до 09:22 на Партизанском проспекте остановились троллейбусы из-за повреждения контактной сети.

Напомним, что в Беларуси из-за чрезвычайных морозов Минздрав (Министерство здравоохранения) перевел работу медучреждений в режим готовности к ЧП (чрезвычайным происшествиям).

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