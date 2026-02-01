Минздрав перевел медиков на четырехдневный режим готовности к ЧП

Опубликовано: 01.02.2026 10:15 , Обновлено: 01.02.2026

Минздрав (Министерство здравоохранения) Беларуси объявил, что перевел всю стационарную и скорую медицинскую помощь на повышенный режим работы с 31 января по 3 февраля для готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧП).

В ведомстве связали решение с прогнозами Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра) о том, что 1 февраля в ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси температуры упадут до -25..-30°С, а 2 февраля могут быть ещё ниже: -31..-33°С.

В Минздраве сообщили, что провели работу по «усилению приемных отделений больниц и дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи».

Для этого в медицинских учреждениях ввели графики круглосуточных дежурств и назначили ответственных за их функционирование. Также там подготовились к использованию резерва лекарств, предназначенного для ликвидации ЧС.