В Минске пообещали помыть все улицы. Чем?

Опубликовано: 22.03.2023 16:11 , Обновлено: 22.03.2023

Представитель «Горремавтодор Мингорисполкома» Павел Субач рассказал 22 марта, что в Минске решили помыть все улицы. Для этого вывели на дороги 75 поливомоечных машин.

Однако это не все автомобили. Сейчас специалисты снимают с остальной техники зимнее оборудование и ставят летнее. Затем мыть улицы будет их ещё больше.

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Для начала пройдутся по центру и основным магистралям. Затем обещают помыть и второстепенные. На первом этапе проезжую часть моют простой технической водой. Если этого там посчитают мало, то могут примениь и специальные составы. Что в них входит, в Горремавтодоре не уточнили.

Обработка улиц после зимы - обычная практика. Она нужна, чтобы смыть остатки песка, нефтепродуктов и реагентов, что применяли зимой и даже весной.

Напомним, что в ещё в марте дорожники обещали сыпать на дороги технические соли с использованием нового ингибитора. Реагент разработали белорусские ученые.

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