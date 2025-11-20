В Минске отменили абонементы на парковку. А уже оплаченные?

Опубликовано: 20.11.2025 15:09 , Обновлено: 20.11.2025

Абонементы на платную парковку в Минске отменили. Они не предусмотрены новыми правилами работы автомобильных парковок в столице. Соответствующее объявление на днях появилось на сайте государственного оператора "Парковки столицы".

Ещё на этапе разработки законопроекта, предусматривающего введение дифференцированной платы за парковку в центре Минска, власти города обещали ввести абонементы для некоторых зон. Озвучивались конкретные цены на абонементы - от 8 рублей за день стоянки на платном паркоместе до 80 рублей за месячный абонемент.

Однако в итоговом решении Мингорисполкома, в котором были прописаны тарифы на платную парковку в разных зонах, на которые условно поделили центр белорусской столицы, про абонементы уже не было ни слова.

“В соответствии с порядком и правилами работы автомобильных парковок на территории Минска, использование абонементов при оплате парковок не предусмотрено”, - констатировали в компании “Парковки столицы”.

Впрочем, там заверили автомобилистов в том, что те, кто купил абонементы на парковку заранее, смогут воспользоваться оплаченной услугой - старые абонементы будут считаться законными плоть до окончания срока действия.

А вот по истечении этого срока автомобилистам придётся рассчитываться за стоянку на платных парковочных местах почасово. Тарифы, действующие в Минске с 10 ноября, следующие:

Напомним, по новым правилам находиться бесплатно на отведённых под платную парковку местах можно только первые 15 минут - далее включается условный счётчик. Сами платные парковки в Минске обозначены соответствующими дорожными знаками и, в большинстве случаев, дополнительно синей дорожной разметкой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в новых правилах также прописали размер своеобразного штрафа, который обяжут заплатить водителя, если тот не оплатит парковку сразу или внесёт не полную сумму или сделает это несвоевременно. На сегодняшний день она составляет 1 базовую величину, то есть 42 рубля.

Мэрия Минска утвердила новые тарифы на платные парковки. Какой штраф за неоплату?