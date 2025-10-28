Мэрия Минска утвердила новые тарифы на платные парковки. Какой штраф за неоплату?

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Опубликовано: 28.10.2025 11:25 , Обновлено: 28.10.2025

Мингорисполком утвердил тарифы на платную парковку в столице, а также размер своеобразного штрафа, который придётся платить тем, кто не захочет платить за стоянку в зоне платной парковки.

Тарифы, которые официально вступят в силу уже с завтрашнего дня, 29 октября, прописали в решении Мингорисполкома №4088 от 9 октября. Как и анонсировали городские власти, все платные парковки в центре Минска разделили на 3 зоны, установив там разные цены за час стоянки. Более того, в некоторых зонах цена парковки будет также зависеть от типа транспортного средства.

По общему правилу оставить в зоне платной парковки автомобиль бесплатно можно лишь на 15 минут - для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки товаров. В остальных случаях за стоянку в центре города придётся платить.

[inf]С адресами всех парковок в центре Минска, которые сделали платными, можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/inf]

Дороже всего обойдётся парковка в первой зоне. Её также разлили на 3 категории. Самой дорогой будет территория Верхнего города в границах площади Свободы, улиц М.Богдановича:

7 рублей в первый час,

3 рубля за каждый последующий час.

Платить за парковку в этой зоне придётся круглосуточно, за исключением парковки на улицах Зыбицкой и Энгельса. Там взимать плату будут только с 8:00 понедельника до 20:00 пятницы, за исключением государственных праздников и праздничных дней, объявленных в установленном порядке нерабочими.

Парковка на части первой зоны на территории Троицкого предместья в границах улиц Сторожовской, Старовиленской, Троицкой набережной, а также улицы Замковой также будет платной круглосуточно, но тариф там установили чуть ниже - 2 рубля в час.

Городские власти, как и обещали, оставили парковку в центре в ночное время бесплатной, но только на не оборудованных спецсредствами парковках. Там платить придётся только в рабочее время - с 8:00 до 20:00, причём для легковых авто и пассажирских автобусов (транспортных средств М2, М3) тарифы будут разные:

в зоне 2 - 2 рубля в час для легковых, 4 рубля - для автобусов,

в зоне 3 - 1 рубль в час для легковых, 3 рубля - для автобусов.

На оборудованных шлагбаумами и прочими техсредствами парковках ночью платить придётся по 50 копеек в час во второй зоне и 25 копеек в третьей, а для автобусов во второй зоне ночной тариф на таких парковках и вовсе неизменный - 4 рубля в час.

Размер платы, которую обяжут заплатить водителя, который не оплатит парковку сразу или внесёт не полную сумму или сделает это несвоевременно, мэрия Минска установила на уровне 1 базовой величины (42 рубля на сегодняшний день).