Власти Минска назвали парковки, где хотят повысить час до 7 рублей. Сколько штраф?

📷 Фото

Опубликовано: 08.10.2025 11:26 , Обновлено: 08.10.2025

Мингорисполком подготовил проект решения о введении дифференцированной платы за парковку в центре города. Мэрия решила разделить платные парковки в центре на 3 зоны с разными ценами за час парковки. Об этом 8 октября рассказал Андрей Зырянов, генеральный директор гособъединения "Гаражи, автостоянки и парковки", которое выступает оператором платных парковок в столице.

По слова Зырянова, городская администрация уже определилась с местами размещения платных автомобильных парковок, стоимостью платной парковки на крытых и открытых площадках, а также с размером своеобразного штрафа для неплательщиков (в нормативных документах его называют не штрафом, а “платой за не внесение платы за парковку или несвоевременную оплату парковки”).

Так, центр Минска предложили разделить на три зоны с разными тарифами на платные парковки:

в “красной” зоне: Верхний город - 7 рублей за первый час, далее - по 3 рубля в час, Троицкое предместье и улица Замковая - 2 рубля в час;

в “жёлтой” зоне (граница первого транспортного кольца): 2 рубля в час;

в “зелёной” зоне - 1 рубль в час.

Скриншот видео Национального пресс-центра РБ

Введение дифференцированной системы оплаты парковки Зырянов назвал “элементом управления транспортным спросом”.

“Мы хотим защитить эти зоны максимально от наплыва транспортных средств. Если туда приедут все желающие, то будет не очень хорошо для всех - и для автомобилистов, и для местных жителей. Инфраструктура не готова принять всех желающих”, - констатировал Зырянов.

Руководитель оператора платных парковок пояснил, что плату за парковку будут взимать только в рабочее время, а с 20:00 до 8:00 парковка останется бесплатной. Кроме того, в проекте решения Мингорисполкома предусматривается возможность бесплатной парковки на платных местах в течение 15 минут , не более.

Также власти города предложили ввести абонементы на платную парковку в центре, во второй зоне:

день стоянки на платном паркоместе оценили в 8 рублей,

недельный абонемент — 20 рублей,

месячный абонемент — 80 рублей.

Что касается штрафов за неоплату парковки, его Мингорисполком предложил приравнять к 1 базовой величине (то есть на данный момент в случае, если водитель не заплатит за платную парковку, ему придётся раскошелиться на 42 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказал, что Михаил Филиппов, директор государственного учреждения “Парковки столицы”, принадлежащего Мингорисполкому, рассказал как именно штрафуют автомобилистов за неоплаченную стоянку на платных парковках.

«Собираем порядка 100 и в ГАИ» — В Мингорисполкоме рассказали, как штрафуют за неуплату парковки. А что с 10 000 новых паркомест?