В Минске на дорогах появились патрули судебных исполнителей. Кто имеет право останаливать машины белорусов?

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Опубликовано: 22.04.2023 12:55 , Обновлено: 22.04.2023

В Минске на дорогах появились совместные патрули ГАИ и судебных исполнителей. Это вдобавок к квадрокоптерам, кинологам с собаками и представителям налоговых органов.

Госагентство “Минск-Новости” сообщило, что судебные исполнители будут дежурить на дорогах “на регулярной основе”.

В то же время, судебные исполнители не имеют права останавливать авто и проверять документы. Это делают сотрудники ГАИ. Таким образом они вместе ищут должников.

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Кто имеет право требовать остановки автомобилей на дороге

Кстати, согласно ПДД, останавливать машина белорусов имеют право только представители этих госорганов:

Следственного комитета,

Органов внутренних дел,

Органов государственной охраны,

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира,

Органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,

Вооруженных Сил,

Внутренних войск министерства внутренних дел,

Органов государственной безопасности,

Органов пограничной службы,

Таможенных органов,

Транспортной инспекции,

Государственной лесной охраны.

Но делать они это должны, выполняя обязательные условия:

Быть в форменной одежде, жилете повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, Использовать для подачи сигнала диск с красным сигналом (световозвращателем).

На ходу (когда сами передвигаются в машине) заставить белорусов на авто остановиться могут, кроме ГАИ, представители Транспортной инспекции, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Но и тут им нельзя просто помахать рукой. Сотрудники указанных ведомств должны:

Требовать остановки путем включения маячка синего цвета,

Использовать специальную информационную табличку (табло) и (или) громкоговорящее устройство.

Согласно пункту 9.1 ПДД Беларуси, водители обязаны подчиняться и останавливаться, даже если считают требование неоправданным. Но после остановки водитель имеет право узнать причину. А также и пожаловаться на возможные неправомерные действия инспекторов ГАИ или представителей ведомств, имеющих право требовать остановку.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

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