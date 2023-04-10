ГАИ Беларуси объявила о рейдах с собаками и квадрокоптерами. Зачем?

Опубликовано: 10.04.2023 09:27 , Обновлено: 10.04.2023

В Беларуси впервые на дорогах вместе с инспекторами ГАИ вышли на дежурство собаки и их кинологи из внутренних войск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как минимум один ночной рейд они уже провели. В ведомстве утверждают, что животные помогают выявлять “злостных нарушителей”. Так же был использован квадрокоптер.

Старший инспектор отделения дорожно-патрульной службы и профилактики ГАИ ГУВД Мингорисполкома Евгения Дробыш рассказал, что собаки нужны для выявления в остановленных на трассах машинах белорусов наркотиков.

“Лучших помощников в этом деле, чем служебные собаки, обладающие безукоризненным нюхом, нам не найти. Поэтому и пригласили кинологов из в/ч 5448”, - заявил он.

Что касается дрона, то с его помощью инспекторы следят за машинами, которые, не доехав до поста ГАИ, сворачивали с дороги. За ними отправляли машину для проверки. Судя по предоставленным фото и информации, такие беспилотники скорость машин не измеряют.

Напомним, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

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