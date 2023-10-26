В Минске ГАИ объявила о начале "социального раунда". В Витебске - о частом "заблуждении" белорусов

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Опубликовано: 26.10.2023 13:33 , Обновлено: 26.10.2023

Госавтоинспекция Минска с 26 октября по 10 ноября объявила о новом виде комплекса мероприятий, которое назвала "социальный раунд". Заключаться он будет в информировании, предупреждении и контроле на дорогах. Впрочем, такие же акции анонсировали и уже проводят в других областях, разве что там все ещё называют их рейдами и "профилактическими мероприятиями".

Так, с акцией “Время стать заметным!” ГАИ Минска решила прийти в школы столицы. “Стражи дорог напомнят школьникам основные аспекты безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. В учреждениях образования пройдут тематические мероприятия, квесты, викторины”, - пообещали в Госавтоинспекции.

Впрочем, водителям, хоть мероприятие и не назвали рейдом, пообещали тоже “пристальное внимание”.

“В частности, инспекторы ГАИ организуют контроль за соблюдением скоростных режимов движения, правил проезда пешеходных переходов вблизи учреждений образования, а также уделят внимание перевозке маленьких пассажиров в легковом авто”, - предупредили в ведомстве.

В Витебской области сотрудники Госавтоинспекции “совместно с юными инспекторами дорожного движения” тоже провели профилактическое мероприятия в ГУО «Базовая школа 10 г. Новополоцка».

Они напомнили о правилах безопасного поведения на проезжей части и дворовой территории, а также о правилах использования велосипедов.

“Заблуждение”

Фото: ГАИ Витебской области

Также в Витебской ГАИ напомнили о заблуждении, что “фликеры нужно использовать только в сельской местности”.

“В соответствии с ПДД их следует носить, если идёшь по краю проезжей части в темное время суток, неважно, по автомагистрали, улице города или по дворовой территории”, - заявили там.

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Там также попросили пешеходов осторожнее выходить на переходы. “Вечером, когда автомобили двигаются с включенными фарами, пешеходу надо быть особенно осторожным, выходя на «зебру», так как свет встречных машин и фонарей, отражающийся от мокрого асфальта, не позволяют водителю вовремя увидеть человека на дороге, тем более, если тот в темной одежде”, — заявил начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома полковник милиции Михаил Дядичкин.

В Гродненской ГАИ даже показали пример, как выглядит дорога из машины и для перехода.

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Ранее Телеграф сообщил, что в газете МВД “На страже” ведомство поделилось статистикой уголовных дел по факту попытки дачи взятки сотрудникам милиции, и в частности, ГАИ. Там рассказали, что грозит за это белорусским водителям и почему инспекторы ГАИ не могут брать взятки.

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