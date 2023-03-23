В России решили собирать "полноценную замену" Mercedes и BMW под названием "Хунци"

Опубликовано: 23.03.2023 13:11 , Обновлено: 23.03.2023

Российские автопроизводители планируют создать полноценную замену таким премиальным автомобилям, как Mercedes, BMW, Audi, ушедшим с российского рынка из-за санкций. О планах начать сборку китайских премиальных автомобилей на заводах в России рассказал 22 марта гендиректор компании "Автосмарт" Максим Шишко.

“Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. автомобилей в год. Потенциал у этого сегмента высокий”, — заявил Шишко, пояснив, что речь идет о сборке китайских автомобилей на территории России. При этом он не уточнил, какими именно китайскими брендами хотят заменить западные премиум-авто.

Тем не менее, российское издание “Известия”, ссылаясь на источники среди дилеров и китайских производителей, сообщает, что речь идет о бренде Hongqi («Хунци»). Эти авто называют “китайскими Rolls-Royce” и изначально они производились исключительно для членов китайской Компартии. Именно на автомобиле этой марки председатель КНР Си Цзиньпин передвигался по Москве во время недавнего визита.

По данным одного из источников российского издания, выпускать китайскую замену западным премиум-авто будут на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, который в ближайшее время должен перейти в руки российского дилера «Автодом». По словам собеседника, что “кроме Hongqi в Китае нет других заметных автобрендов в премиум-сегменте”.

Другой источник издания сообщил, что первым в производство будут запущены кроссоверы, в частности, HS5, который прошел сертификацию в России в конце прошлого года. Сертификацию также прошел седан H9.

[info_b] Hongqi — китайская марка автомобилей класса люкс, принадлежащая автопроизводителю FAW Car Company, которая в свою очередь является дочерней компанией FAW Group. Hongqi была запущена в производство в 1959 году, что делает ее старейшей маркой легковых автомобилей в Китае. В переводе с китайского Hongqi означает «красный флаг». [/info_b]